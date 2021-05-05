Температура воздуха в Беларуси в апреле была на 0,8 градуса ниже нормы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в апреле была на 0,8 градуса ниже климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В апреле средняя по стране температура воздуха составила плюс 6,5, что на 0,8 градуса ниже климатической нормы. Такой и более холодный апрель отмечается в среднем раз в 2-3 года, а последний раз - в 2017 году. Отрицательная аномалия распространилась по всей Беларуси", - рассказали в Белгидромете.

Дневные температуры большую часть месяца в основном превышали 10-градусную отметку, а в наиболее теплые сутки днем температура воздуха повышалась до плюс 15-20 и выше. Максимальная температура воздуха отмечена на станции Лельчицы 30 апреля, она составила плюс 22,3. Ночные температуры воздуха в основном находились в пределах от минус 5 до плюс 8 градусов. Самая низкая температура воздуха за месяц (минус 5,6) зарегистрирована на станции Дрогичин 7 апреля.

На протяжении месяца температурный режим был неоднородным. В первой и третьей декадах средняя температура воздуха была на 0,6 и 3,9 градуса ниже климатической нормы соответственно, во второй декаде - на 2,1 градуса выше нормы.

За апрель в среднем по Беларуси выпало 35,7 мм осадков, что составило 92% климатической нормы. Наибольшая сумма отмечена на территории Могилевской области - 40,2 мм, или 101% нормы, наименьшая - в Гродненской области - 29,4 мм, или 75% нормы.

На протяжении месяца местами отмечались грозы, град, в ночные и утренние часы наблюдались туманы. В начале месяца по стране на непродолжительное время образовывался снежный покров высотой 1-7 см. В отдельные дни местами усиливался ветер порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Ошмяны 5 и 24 апреля, она составила 20 м/с.-0-