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03 марта 2021, 09:50

Температура воздуха в Беларуси в феврале была ниже нормы на 2,2 градуса

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в феврале была ниже климатической нормы на 2,2 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя температура февраля 2021 года составила минус 6,5, что ниже климатической нормы на 2,2 градуса. За период с 1945 года такой и более холодный февраль в среднем бывал раз в три года, а в последний раз отмечался в 2012 году. Отрицательная аномалия распространилась повсеместно", - рассказали в Белгидромете. Первая и вторая декады месяца были очень холодными (на 4,4 и 6 градусов ниже нормы соответственно). Третья декада выдалась очень теплой (на 5,5 градуса выше нормы). Абсолютный максимум температуры воздуха был зарегистрирован в Бресте 25 февраля и составил плюс 15. Абсолютный минимум был отмечен в Брагине 19 февраля и составил минус 29,4 градуса.

Количество осадков в среднем по Беларуси в прошлом месяце составило 38,7 мм, или 111% климатической нормы. Их избыток отмечался на большей части территории страны. Наибольшее количество осадков выпало в Могилевской и Гомельской областях: в среднем 57,9 мм (175% нормы) и 55,9 мм (164%) соответственно. Наименьшее - в Витебской области (в среднем 21,6 мм, или 54% нормы).

На протяжении месяца осадки выпадали неравномерно. В первой декаде отмечалось избыточное увлажнение (выпало 21,9 мм, или 178% нормы), во второй режим увлажнения был близок к обычному (12,4 мм, или 105% нормы), в третьей отмечался недобор (4,5 мм, или 41%).

Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельные сутки местами отмечались туманы, метели, гололед, на дорогах гололедица. Повсеместно залегал снежный покров, местами достигающий высоты 30-58 см. Несмотря на интенсивные снегопады, исторический максимум высоты снежного покрова был превышен только на станции Горки - 58 см, в то время как до этого абсолютный максимум составлял 53 см (зима 2003/2004 годов). В последние дни месяца по отдельным станциям Витебской и Брестской областей снежный покров полностью сошел.

На протяжении месяца средняя скорость ветра в основном находилась в пределах от 1,5 до 3 м/с. В отдельных районах она достигала значения 3,5-4 м/с и выше. Самые низкие скорости ветра в среднем за месяц были отмечены в районе станций Нарочь и Вилейка (1,1 и 0,8 м/с соответственно), а наибольшие значения - в районе станции Горки (4,5 м/с). В отдельные сутки февраля ветер усиливался порывами до 15 м/с и более, а максимальная скорость (19 м/с) зарегистрирована на станции Горки 13 февраля.

В феврале почти повсеместно на реках страны наблюдался ледостав толщиной до 35 см, местами отмечались полыньи. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное наблюдался сплошной ледяной покров толщиной до 40 см. В третьей декаде февраля из-за повышения температуры воздуха на водных объектах страны начались процессы разрушения льда.

В первых двух декадах месяца отмечались небольшие колебания уровней воды, в третьей на большинстве рек страны наблюдался рост. На отдельных участках рек бассейнов Немана, Вилии, Днепра, Березины, Сожа и Припяти уровни воды превышали отметки выхода воды на пойму.

К концу февраля водность Вилии, Западного Буга, Припяти, а также Немана у Столбцов и Днепра на участке Орша - Могилев была близка к обычной для этого времени года. Водность Западной Двины, Березины, Сожа и Днепра на участке Жлобин - Речица была выше нормы, в Немана на участке Белица - Гродно - ниже нормы.-0-

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