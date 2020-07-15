Температура воздуха в Беларуси в I полугодии превысила норму на 2,6 градуса

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в первом полугодии 2020 года превысила климатическую норму на 2,6 градуса. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое полугодие текущего года было очень теплым. Средняя температура воздуха за шесть месяцев составила плюс 7,3 градуса, что на 2,6 градуса выше нормы. Это полугодие заняло второе место в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года. Самым теплым было первое полугодие 1989 года со средней температурой 7,4 градуса тепла", - сказала Наталья Клевец.

Этот год начался с аномально теплых января и февраля со средними температурами плюс 1,1 и плюс 1,6 градуса соответственно. Такой теплый январь отмечен в Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдений (начиная с 1881 года), а февраль - во второй раз. "В целом зимний сезон 2019-2020 годов был аномально теплым со средней температурой плюс 1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такой теплой зимы на территории нашей страны не отмечалось ни разу за всю историю метеонаблюдений", - отметила представитель Белгидромета.

Зима с точки зрения климатологов наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля и удерживается на такой отметке более пяти дней. В Беларуси на рубеже 2019-2020 годов этого так и не произошло, то есть климатической зимы не было. Также не образовался устойчивый снежный покров. Максимальная температура воздуха за календарную зиму была отмечена 18 декабря 2019 года в Дрогичине и составила плюс 12,8 градуса. Минимальная - 8 февраля на станции Езерище (минус 11,1 градуса). "Несмотря на аномально теплую погоду, которую мы отмечали в этом зимнем сезоне, абсолютные максимумы температур по месяцам не были превышены", - добавила Наталья Клевец.

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