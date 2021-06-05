Температура воздуха в Беларуси в мае была на 1,1 градуса ниже нормы

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя по Беларуси температура воздуха в мае составила плюс 12,3, что на 1,1 градуса ниже климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Такой и более холодный май отмечается в среднем по территории страны раз в 2-4 года, а последний раз - в 2020 году. Отрицательная аномалия распространилась по всей Беларуси", - рассказали в Белгидромете.

На протяжении трех декад температурный режим был неоднородным. Средняя температура воздуха первой декады была ниже нормы на 2,6 градуса, второй - несколько выше нормы (на 0,7 градуса), третья была холоднее обычного на 1,3 градуса. Дневные температуры большую часть месяца в основном превышали 15-градусную отметку, а в наиболее теплые сутки температура воздуха повышалась до плюс 20 и выше. Температурный максимум отмечен на станции Костюковичи 17 мая и составил плюс 28,2.

Ночные температуры воздуха в основном находились в пределах 5-14 градусов выше нуля, а при похолоданиях опускались до нуля - минус 2. Самая низкая температура воздуха за месяц (минус 2,1) зарегистрирована на станции Лынтупы 9 мая.

За май в среднем по Беларуси выпало 98,6 мм осадков, что составило 167% климатической нормы. Май текущего года занял четвертое место по сумме осадков в ранжированном ряду наблюдений от наиболее влажного к наиболее сухому месяцу. Наибольшее количество осадков отмечено на территории Минской, Витебской и Гродненской областей (110,3-111,7 мм), наименьшее - Брестской, Гомельской и Могилевской (85,2-88,1 мм). На отдельных пунктах наблюдения по территории страны выпало 2-2,5 нормы за месяц.

В отдельных районах отмечались туманы, грозы, местами сопровождавшиеся градом. Максимальная скорость ветра за месяц зарегистрирована 6 мая на станции Воложин (23 м/с).-0-

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