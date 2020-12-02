Температура воздуха в Беларуси в ноябре превысила норму почти на 3 градуса

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в ноябре почти на 3 градуса превысила климатическую норму, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя температура воздуха по Беларуси за ноябрь составила плюс 3,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,9 градуса. Так тепло в этом месяце за послевоенный период бывало примерно один раз в 9 лет, а с 1981 года - примерно раз в 5-6 лет. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась повсеместно. Все три декады месяца были теплыми: в первой температура была выше нормы на 4,1 градуса, во второй - на 1,9, в третьей - на 3 градуса", - рассказали в Белгидромете.

Дневные температуры на протяжении первой декады в основном были выше плюс 5 градусов, а в самые теплые сутки превышали 10-градусную отметку. Во второй декаде температура воздуха днем в основном была 1-9 градусов тепла, в отдельные сутки местами холодало до нуля - минус 3, а в самые теплые дни по юго-западу кое-где было плюс 10-11 градусов. В третьей декаде ноября дневные температуры в основном составляли 1-4 градуса выше нуля, местами опускались до слабоотрицательных значений, а в отдельные теплые дни кое-где повышались до плюс 5-8 градусов. Максимального значения (плюс 14,7 градуса) температура воздуха достигла днем 7 ноября на станции Гомель.

Температура воздуха ночью в первой декаде месяца находилась преимущественно в пределах 1-8 градусов тепла, в самые холодные ночи понижаясь до отрицательных значений. Во второй декаде столбик термометра ночью колебался от минус 5 до плюс 7 градусов. В третьей декаде ночами было от минус 4 до плюс 5 градусов. Минимальная температура воздуха отмечена на станции Полесская 11 ноября и составила минус 5 градусов.

За ноябрь в среднем по стране выпало 35,9 мм осадков (78% климатической нормы). Больше всего их было на территории Витебской области (49,4 мм, или 101% климатической нормы за месяц). Меньше всего осадков было отмечено на территории Гомельской области - 24,7 мм, или 54% климатической нормы.

В течение месяца осадки выпадали неравномерно. В первой и второй декадах отмечался недобор, в третьей их было несколько выше нормы. В первой декаде выпало 7,8 мм (51% декадной нормы) осадков, во второй - 11,6 мм (76% декадной нормы), в третьей - 16,8 мм (111% декадной нормы). Максимальное суточное количество осадков зарегистрировано на станции Езерище 27 ноября (14 мм).

В первой декаде месяца осадки выпадали преимущественно в виде дождя. Во второй и третьей декадах наряду с дождем отмечалось выпадение снега и мокрого снега, в отдельных районах на непродолжительное время устанавливался снежный покров. На последний день месяца его высота на большей части территории страны составила от 0,5 до 16 см (Езерище).

В отдельные сутки месяца местами наблюдались туманы и слабый гололед, ветер усиливался до 15-18 м/с. Максимальное его значение (18 м/с) зарегистрировано на метеостанции Ошмяны 20 ноября.-0-