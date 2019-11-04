Температура воздуха в Беларуси в октябре была на 2,8 градуса выше нормы

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя по Беларуси температура воздуха за октябрь 2019 года составила плюс 9,5 градуса, что выше климатической нормы на 2,8 градуса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Последний раз так тепло было в 1967 году. Температурный режим на протяжении месяца был неоднородным. Первая декада была холодной со средней температурой воздуха на 0,8 градуса ниже нормы. Вторая - аномально теплой со средней температурой на 6 градусов выше климатической нормы. В третьей декаде было на 3,2 градуса выше нормы. В самые теплые сутки второй и третьей декады дневные температуры превышали 20-градусную отметку, на большей части территории страны были обновлены рекорды дня", - сказали в Белгидромете.

Столбик термометра поднялся до максимальной отметки 14 октября на станции Брагин (плюс 24,8 градуса). Ночью большую часть месяца было в пределах от плюс 1 до 10 градусов тепла, в самые холодные ночи были морозы. Температурный минимум зафиксирован 31 октября в Бобруйске (минус 10,3 градуса).

В октябре в Беларуси было аномально сухо: выпало 64% климатической нормы осадков (32,1 мм). Больше всего влаги выпало в Витебской области (86% нормы), меньше всего - в Гомельской (29%). Такая сухая погода в Гомельском регионе бывает раз в семь лет. Дожди прошли в основном в первой декаде (153% климатической нормы осадков). Вторая и третья декады выдались сухими (21% и 12% нормы соответственно).-0-

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