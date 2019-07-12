Температура воздуха в Беларуси в первой декаде июля была на 2-6 градусов ниже нормы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в первой декаде июля была на 2-6 градусов ниже климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первый день июля еще отмечалась жаркая погода: на многих метеостанциях температура превысила плюс 35 градусов, а в Брагине столбик термометра даже достиг отметки в плюс 36,4 градуса. Несмотря на это, первая декада июля в целом выдалась холодной: большую ее часть удерживалась среднесуточная температура на 2-6 градусов ниже климатической нормы. Несмотря на то, что дожди идут практически всю декаду, они не такие интенсивные, и осадков в целом по стране выпало около нормы для этого периода. Больше всего осадков выпало на территории Витебской области - в среднем около 40 мм (139% климатической нормы), а меньше всего - в Могилевской (в среднем 16 мм, или 59% климатической нормы)", - сказали в Белгидромете.

Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем по стране будет в пределах 16-22 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что в ближайшую неделю на тепло рассчитывать не приходится: температурный фон будет ниже климатической нормы. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы и слабый туман.-0-

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