Температура воздуха в Беларуси зимой была близка к климатической норме

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси нынешней зимой была близка к климатической норме, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя температура воздуха за зимний сезон 2020-2021 годов составила минус 3,8, что выше климатической нормы на 0,2 градуса. За период с 1881 года такие и более низкие температуры зимой в среднем бывают раз в три года, а в последний раз отмечались зимой 2012-2013 годов. Температурный максимум в этом зимнем сезоне зафиксирован 25 февраля в Бресте (плюс 15), минимум - 19 февраля в Брагине (минус 29,4)", - рассказали в Белгидромете.

Декабрь 2020 года был теплым со среднемесячной температурой воздуха минус 0,8, что выше климатической нормы на 2,5 градуса. В январе этот показатель составил минус 4,1 (выше нормы на 0,3 градуса). Февраль выдался холодным - в среднем минус 6,5, что ниже климатической нормы на 2,2 градуса. В последний раз так холодно в феврале было в 2012 году.

Климатическая зима начинается, когда случается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов в сторону понижения. На большей части территории страны это было 28-30 ноября - в первой декаде декабря (на 2-3 недели позже обычных сроков). По крайнему юго-западу климатическая зима наступила 10 января - более чем на месяц позже обычного.

За эту зиму в среднем по стране выпало 147 мм осадков, что составляет 122% климатической нормы. Максимальное количество выпало в Гомельской области (163 мм, или 145% нормы), меньше всего отмечалось в Брестской и Витебской областях - 131 мм (116% нормы) и 132 мм (98%) соответственно. Январь и февраль характеризовались избытком осадков (183% и 111% нормы), в декабре наблюдался их недобор (78%).

Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. В первой и второй декадах января по всей стране образовался устойчивый снежный покров, местами достигший высоты 30-58 см. Несмотря на интенсивные снегопады, исторический максимум был превышен только на станции Горки - 58 см, в то время как до этого абсолютный максимум составлял 53 см (зима 2003/2004 годов). В конце третьей декады февраля началось активное разрушение снежного покрова. В последний день зимы его высота находилась в пределах от 0,1 см до 33 мм (в Горках), а по некоторым станциям Витебской и Брестской областей он уже полностью сошел.

В отдельные сутки зимой местами наблюдались туманы, метели, гололедно-изморозевые явления, гололедица на дорогах. Средняя скорость ветра за нынешний зимний сезон была в основном 1-4 м/с. Временами ветер усиливался порывами до 15 м/с и более. Максимальная его скорость за сезон (20 м/с) зарегистрирована на станции Новогрудок 29 декабря.-0-