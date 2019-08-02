Температура воздуха в июле была ниже климатической нормы на 1,3 градуса

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя по Беларуси температура воздуха в июле составила плюс 17,1 градуса, что ниже климатической нормы на 1,3 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Большинство дней в июле были довольно прохладными: днем температура воздуха составляла в основном 18-25 градусов тепла. Исключением было только 1 июля: отмечалась жаркая погода, на многих метеостанциях в дневные часы температура достигла 35 градусов и выше, а в Брагине столбик термометра поднялся до 36,4 градуса.

Дожди шли на протяжении всего месяца, сопровождались грозами, местами выпал град. За июль в среднем по стране выпало 91 мм осадков, что составило 107% климатической нормы. По территории Беларуси осадки распространялись неравномерно. Наиболее увлажненной оказалась Витебская область, где выпало 155% месячной нормы. Наименьшее количество осадков выпало в Гродненской области (71%).

В июле на реках бассейнов Западного Буга, Немана, Вилии и Березины отмечались небольшие колебания уровней воды, на реках бассейна Припяти наблюдался в основном их спад, а на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа преобладал рост уровней воды.

В третьей декаде месяца на Западной Двине у Витебска улучшились условия для работы речного транспорта: здесь уровень воды превысил отметку, лимитирующую судоходство. Неблагоприятные условия для речного транспорта сохраняются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и Лоева, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля. Уровень воды достиг исторического минимума для июля на Вилии у деревни Михалишки, а на притоке Припяти реке Ясельда у Березы уровень воды опустился ниже многолетнего минимального за июль.

К концу июля водность большинства рек оказалась на 30-50% меньше нормы и лишь на Припяти была близка к обычной для этого времени года. Среднемесячная температура воды в реках и водоемах составила плюс 17-21 градус, что близко к норме.-0-

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