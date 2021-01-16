Температура воздуха в минувшие сутки была на 5-12 градусов ниже нормы

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в минувшие сутки температура воздуха была на 5-12 градусов ниже климатической нормы, ближайшая ночь может стать самой холодной, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

"По вчерашнему дню среднесуточная температура была на 5-12 градусов ниже нормы. Она была в пределах от 5 градусов мороза по юго-западу Брестской области до минус 18 по северо-востоку Витебской области. Холоднее всего было в Езерище - минус 18", - рассказал Александр Беганский. При этом температурные рекорды 15 января побиты не были.

В ночь с 15 на 16 января температура на большей части территории страны составила 19-24 градусов мороза, местами было минус 25-27. Только по Гродненской и Брестской областям морозы были не такими сильными - 15-18 градусов.

"Самую холодную ночь прогнозируем ближайшую - с субботы на воскресенье. И в воскресенье, 17 января, днем пока ожидаем достаточно низкие температуры. Уже в начале следующей неделе морозы начнут несколько ослабевать, но не повсеместно и не одновременно. Ждем существенное ослабление морозов с середины следующей недели", - уточнил начальник службы метеопрогнозов.

В эти дни в некоторых местах Беларуси заметили "ледяные иглы", похожие на светящиеся столбы. Александр Беганский говорит, что в этом ничего удивительного - такое атмосферное явление типично при морозах.

"Просто сейчас при очень холодной погоде воздух достаточно влажный, снег не идет, вымораживание дает такое понятие, как "ледяные иглы". Это связано именно с низкими температурами. То есть это не какое-то явление, которое наблюдается раз в 50 лет", - пояснил он.

"Просто мы привыкли, что у нас последние зимы минус 5 - самая низкая температура. Сейчас мы наблюдаем то, что зимой должно быть для Беларуси", - резюмировал представитель Белгидромета.-0-

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