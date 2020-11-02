Температура воздуха в первой декаде ноября будет выше нормы - Белгидромет

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в первой декаде ноября будет выше нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедший октябрь оказался на 3-4 градуса выше климатической нормы. Наступивший ноябрь также обещает быть на 1-2 градуса теплее обычного. По предварительному прогнозу, в первой декаде месяца сохранится теплая погода, снега пока не предвидится", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 3 ноября, погодные условия в Беларуси в основном будет определять теплый фронтальный раздел из Польши. Будет преобладать облачная погода. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами будут сгущаться туманы. Ветер прогнозируется южный слабый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по западу - плюс 8-10, при прояснениях местами по востоку воздух охладится до нуля - минус 2. Днем будет 7-13 градусов тепла, а по западу, где скажется влияние теплых воздушных масс, - плюс 14-16.

В среду, 4 ноября, погоду в Беларуси обусловит фронтальный раздел, смещающейся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений, слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - 6-12 градусов тепла.

В четверг, 5 ноября, в ночные и утренние часы Беларусь останется в зоне атмосферного фронта. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем атмосферное давление вырастет, во многих районах обойдется без осадков, лишь в юго-восточных районах страны, где еще будет сказываться влияние фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 5-11 градусов тепла.

В конце рабочей недели и в предстоящие выходные под защитой области повышенного давления существенных осадков на территории Беларуси не ожидается. Местами будут клубиться туманы. Ветер прогнозируется в основном западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 7-12 градусов тепла. "Такой температурный фон на 4-6 градусов превышает климатическую норму для этих ноябрьских дней. Однако следует помнить, что тепло становится все более скромным, что обусловлено естественными для поздней осени сезонными переменами", - отметили в Белгидромете.-0-