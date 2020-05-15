Температурные минимумы обновились в некоторых городах Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные минимумы обновились ночью 15 мая в некоторых городах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Борисове температура опустилась до нуля градусов, прежний минимум - 0,5 градуса тепла. Ночью в Бобруйске было минус 2 градуса (предыдущий рекорд холода - 1,2 градуса мороза). В Жлобине было 0,5 градуса тепла (прежний минимум - 1,1 выше нуля). В этих городах были обновлены температурные минимумы 2008 года.

Минус 1,5 градуса зафиксировали в Житковичах, раньше минимальной температурой воздуха считался 1 градус мороза в 2004 году.

В Лепеле было 0,7 градуса тепла (в 1982 году - 2 градуса выше нуля).

По данным Белгидромета, в прошедшие сутки температура воздуха была на 4-8 градусов ниже климатической нормы.

В субботу, 16 мая, будет переменная облачность. Ночью местами по северу, днем по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по северу 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки от нуля до минус 3. Днем будет от 12 до 18 градусов выше нуля.-0-

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