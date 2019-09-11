Температурные рекорды побиты 10 сентября в Витебской, Гомельской и Могилевской областях

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 10 сентября в городах Витебской, Гомельской и Могилевской областей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Температура воздуха 10 сентября составила от 20 градусов выше нуля в Новогрудке до 29 градусов тепла в Василевичах и Мозыре. В целом температурный фон вчера был на 3-8 градусов выше климатической нормы. По западу страны днем местами прошли небольшие кратковременные дожди, порывы ветра усиливались до 15-17 м/с, в утренние часы в отдельных районах отмечался слабый туман. В Могилеве был побит температурный рекорд дня: зафиксировано 27,9 градуса тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 2005 году - плюс 26,7 градуса. Температурные рекорды были побиты и в других городах Могилевской области: в Костюковичах - плюс 27,8 (27,3 градуса тепла в 1994 году), Кличеве - плюс 27,3 (26,2 градуса тепла в 2009-м), Мстиславле - плюс 26,3 (25,2 градуса тепла в 2009-м)", - сказали в Белгидромете.

Новые температурные рекорды были установлены и в Витебской области: в Березинском заповеднике - плюс 26,3 (26,2 градуса в 2005-м), Езерище - плюс 25,2 (25 градусов в 2009 году), Лепеле - плюс 26,5 (26,2 градуса в 1972-м), Орше - плюс 26 (25,9 градуса в 2005-м). В Гомельской области также были побиты температурные рекорды: в Брагине - 28,4 градуса тепла (плюс 28,2 в 2009-м), Жлобине - 27,6 градуса (плюс 27,2 в 2009-м), Мозыре - 28,5 градуса (плюс 27,4 в 2005 году), Октябре - 28,4 градуса (плюс 28,3 в 2009-м).

Синоптики отмечают, что такой теплой первая декада сентября бывает раз в 10-15 лет. Но уже в выходные начнутся изменения в характере погодных процессов, похолодает.-0-

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