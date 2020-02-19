19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 18 февраля в Минске, Витебске и Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Осталось еще 10 дней до конца календарной зимы 2019-2020 годов, но уже видно, что она будет рекордсменом по температуре. Такого зимнего сезона еще не наблюдалось за весь период инструментальных наблюдений. На текущей неделе уже два дня температура воздуха на многих метеостанциях превышает ранее установленные рекорды. Вчера в Минске было 9,2 градуса тепла. Предыдущий максимум для белорусской столицы в этот день был установлен в 2002 году - плюс 6,1 градуса", - рассказали в Белгидромете.

Температурные рекорды 18 февраля были побиты также в Витебске - 8,3 градуса выше нуля (предыдущий - плюс 3,8 в 1995 году), Могилеве - 8,8 градуса тепла (плюс 5,5 в 2002 году). В остальных областных центрах температурные максимумы не были превышены.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.-0-

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