23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 22 декабря в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера столбик термометра поднялся до максимальной отметки в Гомеле - плюс 9,5 градуса. Предыдущий рекорд для этого города был установлен в 1982 году - 7,3 градуса выше нуля. Температурный максимум был побит и в Могилеве - плюс 7,8 градуса (в 2015 году было 6,6 градуса тепла)", - рассказали в Белгидромете.

В Гомельской области 22 декабря рекордные температурные значения были зафиксированы также в Брагине - плюс 9,5 (предыдущий рекорд составлял 7,6 градуса выше нуля), Жлобине - плюс 8,7 (ранее было 7,8). Предыдущие рекорды для обоих городов датировались 1989 годом. В Могилевской области новые температурные максимумы были установлены на всех метеостанциях, кроме Бобруйска.

Тепло было и в северном регионе страны - Витебской области. Рекорды температур были побиты в Езерище - плюс 5,4 градуса (5,3 в 1989 году), Лепеле - 6,2 градуса выше нуля (6 в 1989-м), Орше - плюс 6,6 градуса (5,8 в 2015-м), Сенно - 6,6 градуса тепла (5,5 в 1989-м).

Сегодня в Беларуси будет облачно. Преимущественно по юго-восточной части страны пройдут дожди. В отдельных районах сохранится туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха по стране днем будет 4-9 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 11. Как отмечают синоптики, декабрь в этом году выдался очень теплым. Повышенный температурный фон ожидается в Беларуси и в ближайшие дни.-0-

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