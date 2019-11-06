Температурные рекорды побиты 5 ноября в четырех областях Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 5 ноября в населенных пунктах Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера в Беларуси сохранялась аномально теплая погода. Температурный фон был на 6-10 градусов выше климатической нормы. Самая высокая температура 5 ноября была зафиксирована в Брагине - почти 16 градусов тепла. Тем не менее, это не рекорд для данного населенного пункта", - сказали в Белгидромете.

Температурный максимум обновлен в Гомеле - 15,3 градуса (плюс 15 было в 2013 году). Столбик термометра поднялся до рекордных отметок также в нескольких населенных пунктах Гомельской области: Василевичах - плюс 15,2 (14,8 градуса в 1930 году), Октябре - плюс 14,5 (13,8 градуса в 2014-м), Жлобине - плюс 14,6 (14,3 градуса в 1996-м).

В Минской области температурный рекорд побит в Березино - плюс 12,5 градуса (12,3 тепла в 2014-м). Максимальные показатели зафиксированы и в Могилевской области: в Костюковичах - плюс 13,8 (12,7 градуса выше нуля в 2012-м) и Мстиславле - плюс 12,8 (11,7 градуса в 2013-м). Новые рекорды отмечены и в Витебской области: Орше - плюс 12,4 (10,9 градуса тепла в 2013-м), Сенно - плюс 12,7 (11,5 градуса выше нуля в 2000 году) и в самой северной точке страны Езерище - плюс 12 (11,4 градуса в 1996-м).

В большие выходные сохранится теплая дождливая погода с температурным фоном выше климатической нормы.-0-

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