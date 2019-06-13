13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты в Минске и областных центрах 12 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси сохраняется аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха 12 июня превысила климатическую норму на 10-12 градусов. Температура в дневные часы вчера фактически повсеместно достигла отметки в 30 градусов. В Минске побит температурный рекорд 2000 года: столбик термометра поднялся до 32,7 градуса (в 2000-м было 30,9 градуса). Температурный максимум обновлен и во всех областных центрах: в Бресте вчера было 33,2 градуса (32,8 градуса в 1957-м), в Витебске - тоже 33,2 (31,5 градуса в 1937-м), в Гомеле - 33,4 градуса (32,6 градуса в 2010-м). В Гродно температура поднялась до 32,4 градуса (31,3 - в 1999-м), в Могилеве - до 34,6 градуса (31,1 градуса в 2000-м). По-прежнему наблюдается дефицит осадков", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный слабый с усилением до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 27-33 градуса, местами по северо-востоку - 24-26.

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Беларуси сохранится аномально жаркая погода. "Вероятность осадков невелика, ожидаются только небольшие дожди локального характера. В связи с продолжительной жарой и отсутствием осадков повышается уровень пожарной опасности в лесах, будьте осторожны с огнем", - добавили в Белгидромете. На 13-15 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь