20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве 19 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Климатический справочник Беларуси, судя по всему, потерпит существенные изменения. Календарная зима в нынешнем году не совсем похожа на зиму. Виной тому атлантические циклоны: именно они посылают на наш континент один за другим атмосферные вихри, которые наполнены влагой и теплом океана. Это и поддерживает аномально теплую погоду в Беларуси. Не стал исключением и минувший день. Температура воздуха 19 февраля на 6-9 градусов превышала климатическую норму. Побит температурный рекорд в столице - 6,6 градуса тепла против 6 в 1998 году", - сказали в Белгидромете.

Столбик термометра достиг максимальных отметок также в Витебске - 5,5 градуса выше нуля (предыдущий рекорд - плюс 5 в 1961 году), Могилеве - 7,2 градуса тепла (плюс 6,6 в 1961-м) и Гродно - 7,2 градуса выше нуля (плюс 7,1 в 1998-м). В остальных областных центрах температурные максимумы не были превышены.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.-0-

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