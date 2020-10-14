Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 13 октября в некоторых городах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Могилеве было плюс 20,3, прежний рекорд 1993 года - 19,2 градуса тепла. Рекорд 1979 года (19,4 градуса со знаком плюс) побит в Витебске, там воздух прогрелся до 19,6 градуса тепла.

Температурные максимумы обновлены также в Орше, Березино, Горках, Кличеве и некоторых других городах.

По данным Белгидромета, в прошедшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 8-15 градусов тепла, что на 1-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от плюс 9 по северо-западу до 21 градуса выше нуля по юго-востоку страны, минимальная температура прошедшей ночью составила 8-14 градусов тепла.-0-

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