14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 107-летней давности побит в Минске 13 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси по-прежнему сохраняется аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха по стране превысила климатическую норму на 4-12 градусов. Температура днем достигала от 25 градусов в Езерище (Витебская область) до плюс 34 в центральных и южных районах Беларуси. Самая высокая температура зафиксирована в Василевичах (Гомельская область) - 34,4 градуса. В Минске побит температурный рекорд 1912 года: столбик термометра поднялся до 34 градусов (в 1912-м было 30 градусов). В столице превышен абсолютный температурный максимум для июня за всю историю метеонаблюдений, то есть установлен рекорд месяца", - сказали в Белгидромете.

Температурный максимум обновлен и в некоторых областных центрах: в Бресте вчера было 32,9 градуса (32,1 градуса в 1972-м), в Гомеле - 32,4 градуса (31,5 градуса в 1946-м). В Могилеве температура поднялась до 30,7 градуса (30,5 - в 1959-м).

Сегодня днем в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха составит 27-33 градуса, местами по югу - до плюс 34.

В выходные жаркая погода будет сохраняться в южных районах Беларуси. В северных и северо-восточных районах страны ожидается ослабление жары. "В Минске, если сегодня мы ожидаем 30-32 градуса, то завтра будет на несколько градусов ниже - 27-29 градусов", - отметили в Белгидромете.-0-

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