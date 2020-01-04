Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:52 Минздрав: от гриппа привито более 41% белорусов Общество
12:50 Более 300 учителей собрались на первый областной фестиваль педагогических идей в Пинске Регионы
12:45 Проект "Мобильный почтальон" расширил список услуг Регионы
12:41 Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры Президент
12:37 Организации смогут самостоятельно выбирать период отражения курсовых разниц в налоговом учете Президент
12:23 В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом - Минздрав Общество
12:23 Белорусские болельщики оставляют положительное впечатление - игрок сборной IIHF Спорт
12:18 В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа - Минсельхозпрод Общество
12:03 Импортировать алкогольную продукцию в Беларусь в 2020 году будут 38 компаний Экономика
11:57 Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики Президент
11:54 В ГАИ рассказали о полезных для водителей смарт-приложениях Технологии
11:53 Пожилая брестчанка сломала ногу в автобусе Происшествия
11:51 Победителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театре Культура
11:48 Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков Президент
11:41 Караник поздравил маму первого родившегося в Беларуси в новом году ребенка Регионы
11:35 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января Общество
11:34 Почти Br74 млн направят на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2020 году Регионы
11:28 В Минске задержали бобруйчанина с 200 г особо опасных наркотиков Происшествия
11:27 Рождественский турнир любителей хоккея с каждым годом становится все более масштабным - Фазель Спорт
11:22 Заседание белорусско-турецкой группы по промышленному сотрудничеству 28-29 января пройдет в Стамбуле Экономика
10:57 Правительство ожидает в I квартале рост ВВП на 0,7% Экономика
10:47 Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко Президент
10:38 Лесхозы подарили детям более 650 новогодних деревьев Общество
10:08 В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда Общество
09:55 Microsoft прекращает обслуживание Windows 7 с 14 января Технологии
09:53 Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси Экономика
09:49 Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января Общество
09:46 Правительство утвердило план действий по развитию экономики Экономика
09:35 Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники Общество
09:31 Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 53 человек В мире
Все новости
Все новости
Общество
04 января 2020, 09:49

Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера днем по Беларуси было в основном от 2 до 7 градусов тепла, лишь в Мстиславле и Костюковичах - около нуля. В Минске 3 января температура воздуха достигла 6,5 градуса. Предыдущий рекорд дня был зафиксирован в 1992 году - 5,9 градуса выше нуля", - сказали в Белгидромете.

Столбик термометра поднялся до рекордной отметки и в Борисове - плюс 6,5 градуса. Предыдущий температурный максимум также датировался 1992 годом и составлял 6,4 градуса тепла.

В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс 5 градусов.

В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с повышенным температурным фоном, кратковременные осадки и гололедица. К Рождеству придут морозы.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода прогноз погоды рекорды
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минздрав: от гриппа привито более 41% белорусов
Фото из архива В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом - Минздрав
Иван Смильгинь В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа - Минсельхозпрод
Фото из архива Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января
Фото из архива Лесхозы подарили детям более 650 новогодних деревьев
Фото из архива В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда
Главное
Александр Лукашенко и Рене Фазель Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко
Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики
"Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях!
Топ-новости
Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
Рождественский турнир любителей хоккея с каждым годом становится все более масштабным - Фазель
Правительство утвердило план действий по развитию экономики
В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Белорусские болельщики оставляют положительное впечатление - игрок сборной IIHF
В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом - Минздрав
Организации смогут самостоятельно выбирать период отражения курсовых разниц в налоговом учете
Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси
В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа - Минсельхозпрод
Команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
В ГАИ рассказали о полезных для водителей смарт-приложениях
Караник поздравил маму первого родившегося в Беларуси в новом году ребенка
Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января
Лесхозы подарили детям более 650 новогодних деревьев
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.