4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера днем по Беларуси было в основном от 2 до 7 градусов тепла, лишь в Мстиславле и Костюковичах - около нуля. В Минске 3 января температура воздуха достигла 6,5 градуса. Предыдущий рекорд дня был зафиксирован в 1992 году - 5,9 градуса выше нуля", - сказали в Белгидромете.

Столбик термометра поднялся до рекордной отметки и в Борисове - плюс 6,5 градуса. Предыдущий температурный максимум также датировался 1992 годом и составлял 6,4 градуса тепла.

В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс 5 градусов.

В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с повышенным температурным фоном, кратковременные осадки и гололедица. К Рождеству придут морозы.-0-

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