Температурный рекорд дня 10 июня побит в Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зафиксирован новый температурный максимум для 10 июня: в Жлобине было 33,6 градуса тепла. Таким образом, побит рекорд 10 июня 1999 года в Мозыре (33,5 тепла), сообщает БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурный рекорд 1996 года также побит в Минске, где было 31,6 градуса тепла (предыдущий максимум - плюс 29,6).

Плюс 33,5 градуса было в Могилеве, обновлен рекорд 1998 года - 30,4 градуса выше нуля. В Витебске было 32,2 градуса тепла (30,6 в 1999 году). Максимум 1981 года побит в Гомеле - 32,8 градуса тепла против 32.

Сегодня в Беларуси ожидается до 34 тепла, объявлен оранжевый уровень опасности. В пятницу, 12 июня, на большей части страны сохранится жаркая погода.-0-

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