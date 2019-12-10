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10 декабря 2019, 09:44

Температурный рекорд дня побит в Брагине

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд дня побит 9 декабря в Брагине, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Максимальная температура воздуха в Брагине составила 9,1 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, когда было плюс 8,2 (данные за 51 год метеонаблюдений).

Температурные максимумы повторены в Мстиславле (4 градуса тепла), Мозыре (7,5 выше нуля), на метеостанции "Полесская" (8 градусов).

Во вторник, 10 декабря, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - 1-6 тепла.

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода.-0-

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