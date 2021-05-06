Темпы взаимной выгоды: поставки песка на строительство комплекса Minsk World возрастут на треть

Ежедневно с трех предприятий ОАО "Нерудпром" в столицу на строительство комплекса Minsk World отправляется 30–40 самосвалов, доверху загруженных песком различных фракций, гравием и дорожной смесью. Каждый из них делает за день по 5–6 рейсов. Итого – 250 вместительных кузовов с нерудными материалами. И все это огромное количество стройматериалов отправляется на стройплощадки только по заказам непосредственно застройщика, без учета поставок подрядчикам. А вскоре отгрузка нерудных материалов для самого масштабного инвестиционного проекта столицы возрастет минимум на треть – об этом договорились представители "Дана Холдингз" и компании "Нерудпром".

Представители "Дана Холдингз" и компании "Нерудпром" обсудили наращивание объемов поставок продукции

В представлении ОАО "Нерудпром" не нуждается – по большему счету и в хорошем смысле слова это монополист на рынке столичного региона. Поставки предприятия, как рассказал заместитель генерального директора компании Николай Вилькот, обеспечивают потребности строительной сферы Минска и Минской области до 85%.

– В Беларуси таких предприятий, как мы, больше нет. В Украине существует только одно похожее, в России – два. А еще есть "Дана Холдингз" – мощная и солидная строительная организация. И мы, получается, нашли друг друга: они строят, а мы помогаем, – улыбается Николай Николаевич.

Николай Вилькот, заместитель генерального директора ОАО "Нерудпром"

По сути, все, что возведено в Минске в послевоенные годы, построено с использованием строительных материалов "Нерудпром" – дороги, улицы, дома, внутриквартальные территории.

– История нашего предприятия началась с 1947 года, и мы как-то подсчитали: если весь объем выпущенной нами за эти годы продукции загрузить в стандартные 60-тонные железнодорожные вагоны, этот состав обогнул бы земной шар по экватору! – привел впечатляющую статистику Николай Вилькот.

Сотрудничество компании с "Дана Холдингз" началось в 2008 году. К 2012 году "Нерудпром" поставлял этому застройщику всего 0,08% от общего объема продукции. Но отгрузки росли постоянно, и сегодня цифры впечатляют.

– В прошлом году на строительства комплекса Minsk World мы отгрузили уже 16,6% от всей продукции. Отмечу, что всего мы выпустили 2,9 млн кубических метров песка. И это только прямые поставки – те, где заказчиком выступал сам холдинг. А через субподрядчиков, по нашим расчетам, поставлено еще не менее 15% – это такие предприятия, как "Минскжелезобетон", например, или строительные тресты. Таким образом, строительство самого масштабного многофункционального комплекса в Европе загружает нас работой практически на треть, – отметил Николай Вилькот.

Теперь "Дана Холдингз" наращивает темпы – и просит подготовиться к увеличению отгрузок.

– Мы договорились, что все планы "Дана Холдингз" будут нами совместно реализованы. Нам достаточно месяца, чтобы набрать людей, наладить оборудование и производить нерудных материалов столько, сколько нужно. Мы можем все. У нас есть специалисты, которые готовы выпускать нерудные материалы любого качества и характеристик, была бы только в этом потребность. А "Дана Холдингз" нам эту потребность обеспечивает, – сказал Николай Вилькот.

На предприятии выпускается гравий, щебень, песок любого качества и характеристик

Сотрудничество с крупнейшим застройщиком – это не только выгодные заказы, но и уверенность в партнере.

– Нам бы таких три-четыре заказчика – и беды бы не знали. У нас со всеми клиентами действует предоплата. Но многие строители хотели бы отсрочек платежей, просят подождать, а у "Дана Холдингз" таких вопросов нет. Регулярно еженедельно, а то и два раза в неделю приходят платежи. И никогда не возникало никаких проблем, – признается заместитель директора предприятия.

Объемы работ, которые выполняет "Нерудпром" для строительства комплекса Minsk World, впечатляют. Ведь чтобы получить миллион кубометров нерудных строительных материалов, которые "Дана Холдингз" и ее субподрядчики заказали на нынешний год, необходимо выработать территорию в 10 гектаров на глубину 10 метров! И что самое главное – природа при этом ничуть не пострадает. Самые большие расходы, которые несет "Нерудпром" – это затраты на рекультивацию земли, которая через 5–7 лет разработок возвращается в лесной фонд или в фонд сельскохозяйственного назначения не просто в первозданном, а в улучшенном виде – с молодыми посадками или с внесенными удобрениями.

Объемы работ, которые выполняет "Нерудпром", впечатляют, при этом природа ничуть не страдает

– После себя мы не оставляем выжженной земли, а зачастую даже улучшаем ее, и хозяин в дальнейшем с удовольствием использует земли по первоначальному назначению, – отметил Николай Вилькот.

Довольны уровнем сотрудничества с ОАО "Нерудпром" и в "Дана Холдингз" – ведь для застройщика важнейшими критериями являются качество материалов и ритмичность поставок.

– Песок, щебень, гравий – важнейшие строительные материалы, которые необходимы для производства фундаментных работ, изготовления растворов, обустройства территории. Комплекс Minsk World – это огромная городская площадка, которую мы полностью изменяем. Здесь будет построено более 3 млн квадратных метров жилых и общественных помещений. Здесь прокладываются новые дороги и строятся новые развязки, здесь обустраиваются дворы, а также детские и спортивные площадки. Объемы земляных и бетонных работ просто уникальны. Поэтому значение нашего сотрудничества с ОАО "Нерудпром" трудно переоценить. Мы высоко ценим качество поставляемых стройматериалов и ритмичность работы этого предприятия, которое обеспечивает оговоренный график отгрузок. И наши объемы на сегодня – это более 500 тысяч кубических метров песка различного класса, – рассказал директор компании "Дана Астра" Павел Овчаров.

Павел Овчаров, директор компании "Дана Астра"

Переговоры о возможности увеличения отгрузок застройщик этой весной проводит со всеми крупнейшими поставщиками – масштабные планы требуют масштабной координации действий.

– Предстоящие два-три года будут особенно напряженными для строителей комплекса Minsk World. Мы наращиваем объемы, чтобы завершить основную часть работ в комплексе уже к 2024 году. А высокие темпы строительства требуют четкого выполнения графиков поставок и бесперебойного снабжения качественными стройматериалами. В нашей работе мы на 98% используем материалы и оборудование белорусских предприятий. Отечественные материалы помогают существенно снизить стоимость квадратного метра жилья, что ценят наши покупатели. В выигрыше и экономика сотен наших подрядчиков во всех уголках страны: такой масштабный проект, как комплекс Minsk World, помогает загрузить производственные площади, обеспечить стабильный сбыт продукции и создает десятки тысяч новых рабочих мест. Выгода от такого сотрудничества – взаимная! – убежден Павел Овчаров.

Застройщик на 98% использует материалы и оборудование белорусских предприятий

Так что, встречая на дороге тяжеловоз, тянущий тонны песка или гравия в сторону Минска, не спешите злиться на его медлительность и неповоротливость – новый облик города создается на надежной основе. И каждый третий самосвал везет песок в комплекс Minsk World.

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