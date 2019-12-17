Тему Года книги в СНГ подсказало время - Косимова

Гуманитарному сотрудничеству на пространстве СНГ отведена особая роль. За 20 лет сложилась и хорошо зарекомендовала себя практика проведения тематических годов. Были обозначены такие направления, как культура, литература и чтение, молодежная политика, наука и инновации, поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, историко-культурное наследие, спорт и здоровый образ жизни, экологическая культура и туризм, образование, семья. 2019-й провозглашен в Содружестве Годом книги. О его итогах корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Фируза Косимова.

- Год книги в СНГ подходит к завершению. Насколько он был результативным?

- Лейтмотивом многочисленных мероприятий, проводимых в Содружестве в Год книги, явилось расширение круга читателей и формирование читающего общества. Особое внимание уделялось совместным проектам и культурно-просветительным мероприятиям, направленным на продвижение книги и чтения, приобщение молодого поколения к художественной литературе. Главные из них были обозначены в плане приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества государств СНГ, утвержденном Советом глав правительств Содружества в ноябре 2018 года.

По отдельному плану организовал активную деятельность Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии государств СНГ. Проведено около 60 крупных мероприятий - конкурсы, выставки-ярмарки, фестивали, конференции.

- Какие мероприятия можно назвать наиболее значимыми?

- В первую очередь это международный конкурс "Искусство книги", признанный главным смотром книгоиздателей и полиграфистов стран Содружества. Он проводится с 2004 года, его задача - поощрение лучших издательских проектов, популяризация достижений в области книжного искусства и взаимный обмен духовными и культурными ценностями. Издания, удостоенные наград конкурса, как правило, представляются на Московской международной книжной выставке-ярмарке, после чего передаются в фонд Музея истории Содружества. В этом году конкурс проходил в Баку, в 11 номинациях приняли участие 80 изданий из семи стран СНГ. Обладателями Гран-при стали два издания: "Хосров и Ширин" (Азербайджан) и энциклопедия в трех томах "Янка Купала" (Беларусь).

Ассоциацией книгораспространителей независимых государств с 2011 года ежегодно проводится конкурс книготорговых предприятий Содружества. В частности, на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке состоялась презентация передвижной выставки 57 книг современных авторов стран СНГ "Читаем вместе - познаем друг друга". Читатели познакомились со знаковыми произведениями азербайджанских, армянских, белорусских, казахстанских, кыргызских, таджикских и российских авторов. В течение года экспозиция была выставлена на книжных выставках в странах СНГ.

Прошел также международный симпозиум литераторов "Писатель и время", во время которого обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества как движущей силы развития национальных культур, вопросы художественного перевода, книжной культуры и ее трансформации в современном обществе. Активно участвовали страны СНГ и в ХХХII Московской международной книжной выставке-ярмарке. Свои книги среди 33 стран представили Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Программа форума была весьма насыщенной: около 50 презентаций новых книг, более 40 встреч писателей, поэтов и литераторов с читателями, круглые столы и лекции.

Важным мероприятием Года книги стала Читательская ассамблея Содружества, которая прошла в сентябре в Москве и собрала около 400 участников из 17 стран, большинство из которых - представители государств СНГ, Балтии и Грузии. Участники обсудили актуальные для региона вопросы продвижения книги, культуры чтения и литературного творчества. По итогам была принята резолюция, включающая первоочередные задачи, продиктованные временем. Среди них - создание координационного центра книгоиздания и книгораспространения стран СНГ, Балтии и Грузии для поддержки развития национальных литератур и книгообмена между странами, содействие совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы, адаптация образовательных программ и стандартов поддержки чтения и национальных языков.

- А что касается национальных проектов стран СНГ, какие из них хотелось бы выделить?

- В Год книги в Содружестве каждая страна с учетом национальных особенностей и традиций организовывала свои проекты по книжной тематике. Так, в Азербайджане прошел международный конкурс стран СНГ "Искусство книги", организована выставка "Лучшие детские книги стран Содружества". На полях XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки состоялась презентация книги "Антология современной азербайджанской литературы. Поэзия", в которой представлены произведения 40 авторов.

В Армении первым мероприятием тематического года стал День дарения книг, который отмечается 19 февраля. По всей стране прошли просветительские и культурные акции, публичные чтения, театральные постановки, встречи армянских писателей с читателями. Национальной библиотекой Армении при поддержке Министерства культуры региональным библиотекам было передано более 4 тыс. книг.

В Беларуси начало Года книги было ознаменовано проведением крупного форума - Минской международной книжной выставки-ярмарки, объединившей на одной площадке представителей 37 стран. Под знаком Года книги прошел и День белорусской письменности, реализован международный проект "Беларусь сегодня", во время которого состоялась передача коллекции белорусских изданий национальным библиотекам мира. Особо хочется выделить такие крупные мероприятия в Минске, как презентация белорусско-российского проекта "Максим Горький и Адам Богданович: дружба, рожденная на берегах Волги", а также открытие книжного торгового центра "Дружба", где представлена литература стран ближнего и дальнего зарубежья и уже прошли презентации писателей Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана. В Бресте во время мероприятий программы "Культурная столица Содружества" была организована Международная конференция библиотекарей стран СНГ, позволившая обменяться мнениями о современном состоянии и перспективах развития единого информационного пространства знаний.

В Казахстане Год книги стартовал с крупнейшего мероприятия на евразийском пространстве, объединившего издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии, - IV Евразийской книжной выставки-ярмарки Eurasian Book Fair 2019. Были организованы яркие презентации книжных новинок, автограф-сессии, творческие встречи с известными писателями, поэтами и деятелями культуры.

Немало тематических проектов организовано и в Кыргызстане. В их числе выставка-ярмарка "Китепстап", ярмарка детской книги стран СНГ и фестиваль книги. В Молдове ключевыми мероприятиями стали форум "Библиотекари и писатели в поддержку детского чтения", Национальный фестиваль книги и чтения, а также XXIII Международная книжная ярмарка для детей и юношества.

В России Год книги начался проведением в Москве международного конкурса "Путешествие со сказкой", организованного Российской государственной детской библиотекой. Другая масштабная акция - "Книжкина неделя" - была организована совместно семью российскими региональными книготорговыми предприятиями. Кроме того, российская "Гильдия книжников" в рамках программы "Дни культуры и истории стран СНГ" представила лучшие образцы книжного достояния народов Содружества.

В Таджикистане состоялся традиционный республиканский фестиваль "Неделя детской и юношеской книги", главная цель которого - открытие юных талантов. Мероприятие охватило все города и села. Туркменистан включил в план своего председательства ряд мероприятий, посвященных Году книги. В частности, большой позитивный общественный резонанс имел прошедший в мае в Ашхабаде Форум творческой и научной интеллигенции. Участники обсудили вопросы актуализации материального и духовного наследия в современных условиях, развития лексической науки, направленной на изучение национальных традиций и наследия народов СНГ, сохранения и продвижения традиционной книжной культуры в эпоху цифровизации, творческих обменов, популяризации чтения и формирования медиаграмотности, информировали о литературных процессах, происходящих в государствах СНГ. В качестве одного из самых актуальных и важных вопросов была отмечена тема возобновления диалога литератур и подготовки специалистов по художественному переводу на национальные языки стран Содружества.

В Узбекистане успешно прошли Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка, республиканский "Праздник книги". Экспозиция книг из Узбекистана была представлена на выставке в Минске.

- Расскажите о новых совместных проектах на пространстве СНГ в 2019 году.

- В этом году при участии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ реализуются 17 проектов по сотрудничеству библиотек, книгоизданию, развитию национальных литератур, драматургии и поддержке чтения.

Например, специальный проект на страницах журнала "Форум плюс" рассказывает о людях, посвятивших свою жизнь литературе и продвижению чтения. Здесь можно найти много интересного о наиболее ярких событиях Года книги, узнать о крупнейших гуманитарных мероприятиях, проводимых на пространстве Содружества. Так, были опубликованы материалы конференции "Книга и чтение в цифровую эпоху", читатели могли познакомиться с директором Кишиневской библиотеки имени М. Ломоносова Маргаритой Щелчковой и азербайджанской писательницей Ляман Багировой, поэтом, общественным деятелем Украины Борисом Олейником, стоявшим у истоков международного гуманитарного проекта "Минская инициатива".

На Минской книжной выставке состоялась презентация 3-го альманаха Terra Poetica, который включал пьесы как дебютантов, так и признанных мастеров драмы Беларуси, России и Украины.

Несколько номеров журнала "Дружба народов" в этом году посвящены современной прозе, поэзии и публицистике стран СНГ, проводится обзор литературных процессов, происходящих на пространстве Содружества, публикуются произведения писателей, поэтов, переводчиков и литературных критиков, читателей регулярно информируют о литературных фестивалях и конкурсах в странах СНГ.

- Какими видятся перспективы дальнейшего взаимодействия стран СНГ в этом направлении?

- Мероприятия, организованные в странах Содружества в Год книги, в значительной мере были направлены на укрепление диалога культур стран СНГ, популяризацию книги и чтения, вовлечение молодого поколения в активное познание литературы, укрепление связей между писателями, поэтами и книгоиздателями наших стран. Были высказаны новые идеи и предложения, определяющие видение и перспективы. В частности, нам предстоит разработать дорожную карту взаимодействия по книжной тематике, наметить приоритеты дальнейшей проектной и программной деятельности в этом направлении.

Одним из векторов совместного взаимодействия видится поддержка инициатив по формированию библиотечных фондов и поликультурных библиотек, их адаптации к цифровой глобализации, предоставлению читателям широкого доступа к фондам национальных электронных библиотек, а также поддержка книгоиздания и взаимных публикаций, укрепление сотрудничества между библиотеками стран Содружества. С учетом развития современных технических возможностей перевод книг в электронный цифровой формат и обеспечение его доступности могут стать действенным способом приобщения молодых людей к книге и чтению.

Необходимо сделать библиотеки реальными центрами культуры и общественной жизни, местом деловых встреч молодых писателей, художников, музыкантов, проведения литературных вечеров с приглашением известных деятелей литературы и искусства, организации тематических выставок. Распространение этой практики может стать одним из эффективных способов активизации библиотек. Восстановление и развитие творческих связей между литераторами стран Содружества, серийные издания литературных, публицистических произведений и переводов, создание читательских объединений, форума писателей и ассоциации переводчиков художественных произведений стран СНГ - это перспективы, намеченные видением нашего писательско-читательского сообщества.

Естественно, популяризация книги и чтения в СНГ - миссия не только одного тематического года. Поставлена задача на постоянной основе содействовать упрочению роли книги в жизни людей, расширению круга читающего поколения наших стран, укреплению диалога культур, взаимодействию литературного сообщества и духовному сближению народов Содружества.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-