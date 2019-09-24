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24 сентября 2019, 21:28

Тео: конкурс молодых исполнителей на фестивале "Молодежь - за Союзное государство" очень сильный

Тео
Тео

24 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конкурс молодых исполнителей на проходящем в эти дни в Ростове-на-Дону ХIV Международном фестивале "Молодежь - за Союзное государство" получился очень сильным. Об этом заявил журналистам по итогам завершившихся сегодня конкурсных прослушиваний член жюри этого творческого состязания популярный белорусский певец Тео, передает корреспондент БЕЛТА.

"Был очень сильный конкурс, хотя некоторые конкурсанты, на мой взгляд, выбрали неправильный репертуар, неправильный наряд, - сказал Тео. - Ведь в течение этих 3-4 минут выступления на сцене оценивается все. Было важно не разволноваться и все показать на высшем уровне. У некоторых это получилось, у некоторых - не очень". При этом он отметил, что несколько конкурсантов показали уровень, уже сейчас соответствующий профессиональной сцене.

По мнению белорусского артиста, такие фестивали, как "Молодежь - за Союзное государство", необходимы. "Я посмотрел в глаза молодежи, которая приехала из Беларуси, из разных городов России - они все в прекрасном настроении, они раззнакомились, веселятся, общаются - это очень важно, - считает Тео. - Да и мне этот фестиваль дал возможность впервые побывать в Ростове-на-Дону, погулять по этому замечательному городу, познакомиться с коллегами, завести новых друзей. Но самое главное - культурный обмен, который важен для обеих стран".

Конкурс исполнителей молодежной песни является центральным событием международного фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". В разные годы его призерами становились, в частности, ныне заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, экс-вокалистка группировки "Ленинград" Василиса Старшова. В нынешнем году в конкурсе принимают участие 20 молодых певцов из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Могилева, Калининграда, Молодечно, Воронежа, Бобруйска, Оренбурга, Нижнего Тагила и других городов Беларуси и России. Среди них есть и те, кто уже успел заявить о себе на большой сцене, к примеру, обладатель второй премии конкурса молодых исполнителей нынешнего года на "Славянском базаре в Витебске" Ваня Здонюк.

Победители фестиваля в Ростове-на-Дону будут объявлены 27 сентября на церемонии закрытия. В нынешнем году на мероприятиях форума смогла побывать группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня" организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".-0-

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