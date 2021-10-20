Теперь держатели карточек БЕЛКАРТ Беларусбанка могут переводить деньги в Россию на карты "Мир"

ОАО "АСБ Беларусбанк" предоставил своим клиентам - держателям карточек БЕЛКАРТ возможность переводить денежные средства в Российскую Федерацию на карточки платежной системы "Мир".

Для перевода не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные. Операцию можно осуществить используя дистанционные каналы обслуживания: банкоматы, инфокиоски, Интернет-банкинг, М-Банкинг и на специальной странице корпоративного сайта банка "Переводы с карты на карту". Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода.

Для того, чтобы совершить перевод необходимо указать только номер карточки получателя, его имя и фамилию на латинице. Аналогичная операция (перевод с карт "Мир" на карточки БЕЛКАРТ) также доступна в сети банков Российской Федерации.

Напомним, что сегодня также можно оформить бесконтактную карту БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ сроком действия до 5 лет бесплатно. Она применима не только в Беларуси, но и в сети обслуживания платежной системы "Мир" и ее партнеров - в Российской Федерации, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Турции. Перечень стран будет расширяться.

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