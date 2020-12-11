Теперь еще от Белагропромбанка и квартира за заначку!

Участвуйте в рекламной игре "Тачка за заначку!" и выиграйте вот такой кроссовер Geely Emgrand X7

Победители рекламных игр Белагропромбанка неделю за неделей на своем примере доказывают, что победить в игре может каждый: и IT-специалист из Орши, и фельдшер скорой помощи из Брагина, и пенсионерка из Могилева. Кто пополнил список счастливчиков в очередном розыгрыше, предлагаем узнать в нашем репортаже.

Очередным победителем рекламной игры "Тачка за заначку!" стала Наталья Голубович из Минска

Напомним правила: чтобы поучаствовать в игре "Заработай на заначке!" и выиграть денежные призы, в том числе главный приз – 100 000 белорусских рублей, нужно заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

Также продолжается рекламная игра "Тачка за заначку!", в которой можно выиграть один из стильных кроссоверов Geely Emgrand X7. Для этого нужно оформить такой же вклад на 185 дней.

Ну и, конечно, недавно стартовала еще одна рекламная игра "Квартира за заначку!", призовой фонд которой – 4 квартиры в Минске. Чтобы принять участие в этой игре, нужно оформить такой же вклад на 185 дней в период с 1 декабря по 31 декабря. И уже совсем скоро – 16 декабря – состоится первый розыгрыш квартиры в Минске!

А розыгрыши призов рекламных игр проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов", а также на YouTube-канале Белагропромбанка.

Победительницей 8-го розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!", состоявшегося на прошлой неделе, и обладательницей главного приза – 100 000 белорусских рублей – стала Татьяна Беляк из Лунинца, которая узнала о выигрыше от своего руководителя и, конечно, не поверила ему.

– Мне 37 лет, я замужем, у меня двое детей: мальчик и девочка. Работаю в санитарной службе города Лунинца, я – медицинский дезинфектор. С банком уже 10 лет! Когда родился первый ребенок, я открыла в Белагропромбанке первый счет, – рассказывает Татьяна (выигрыш 100 000 рублей). – Принять участие в игре меня убедила кассир, когда я переоформляла счет. Я ответила, что я не такой удачливый человек и вряд ли выиграю. Но она сказала, что нужно попробовать. Обязательно поблагодарю ее!

Вкладчица Татьяна узнала о выигрыше на дежурстве, ее непосредственный начальник Александр Степанович пришел и сказал: "Татьяна Васильевна, а почему вы молчите? Вы же выиграли!".

– Я не поверила, но он показал мне доказательство на компьютере, я сразу позвонила своей маме и рассказала. Никогда не верила, что выиграю, но получилось. Желаю всем такой же удачи! – поделилась Татьяна.

Студия "Вечерний ураган призов" ждет вас, уважаемые вкладчики – победители рекламных игр Белагропромбанка!

Ну что ж, верим, верим в удачу и продолжаем вкладывать деньги в успех и играть! И, конечно, выигрывать!

Кто же стал победителем 9-го розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" и рекламной игры "Тачка за заначку!" на этой неделе? Рассказываем.

Четвертый кроссовер Geely Emgrand X7 рекламной игры "Тачка за заначку!" уезжает к Домоскановой Нине Евгеньевне, а денежный приз очередного – 9-го – розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" – 100 000 белорусских рублей – достался Шерешу Максиму Михайловичу.

По 1 000 белорусских рублей выиграли наши вкладчики в качестве поощрительных призов. И вот их имена:

Голуб Геннадий Петрович

Дерюгина Наталья Михайловна

Музычина Валентина Григорьевна

Марчук Алла Федоровна

Попичиц Ольга Ивановна

Гурин Евгений Александрович

Кривенко Роман

Яшкин Геннадий Николаевич

Воронкович Александр Демьянович

Акопов Валерий Борисович

Итак, уважаемые друзья, не сомневайтесь и верьте в свою удачу. Участвуйте в рекламной игре "Заработай на заначке!". Также не забывайте участвовать в еще одной игре от Белагропромбанка – "Тачка за заначку!". Ну и, конечно, вас ждет уютная квартира в Минске в новой игре "Квартира за заначку!".

Ставки растут, а чем больше вкладов – тем больше шансов!

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Квартира за заначку!"

Период проведения: с 1 декабря 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3900 выдано МАРТ РБ 27.11.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

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