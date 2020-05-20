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Общество
20 мая 2020, 09:00

Теперь найти автозапчасти легко: представляем новый сервис поиска

Жизнь в современном городе невозможно представить без автомобиля. Но что делать, если внезапно сломалась одна из комплектующих, а денег на покупку новой машины нет? Решением станет сервис https://carro.by/ Ведь здесь найдете запчасти на любую модель автомобиля.

CARRO.by - сайт-агрератор объявлений о продаже б/у запчастей для автомобилей по Беларуси. Это не просто онлайн-сервис, это настоящее спасение для водителей. Ведь благодаря CARRO.by они смогут найти нужные комплектующие для своей машины взамен изношенных всего за несколько минут.

С CARRO.by сотрудничают ведущие белорусские авторазборки. Среди продавцов следующие компании:

Motorland;

Autopriwos;

StopGo;

Ф-АВТО.

Агрегатор был запущен в 2018 году и он уже помог тысячам автовладельцев из Беларуси сэкономить на ремонте транспорта, что подтверждают многочисленные отзывы. Ознакомиться с ними можно, если перейти на страницу интересующей авторазборки.

Порядок работы CARRO.by

С CARRO.by у владельцев авто получится сэкономить не только деньги, но и время – агрегатор очень удобен в управлении. У пользователей уйдет всего несколько минут на поиск и покупку нужных б/у запчастей, ведь для этого им даже не требуется проходить регистрацию.

Чтобы заказать комплектующие, стоит воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Перейти на сайт CARRO.by.

2. Выбрать раздел запчасти и указать нужную категорию. Через агрегатор автовладельцы могут приобрести товары в следующих из них:

Двигатель;

Трансмиссия;

Рулевое управление;

Стеклоочистители;

Кузовщина;

Тормозная система;

Оптика.

3. Указать параметры автомобиля, на который пользователь покупает запчасти. Необходимо предоставить следующие сведения:

Марку и модель автомобиля;

Категорию запчастей (оригинальный номер);

Дополнительные сведения (артикул запчасти, тип кузова, город).

4. После внесения всех необходимых данных о нужном изделии появится перечень подходящих б/у запчастей с указанием цены. Покупатель может просмотреть сначала популярные, свежие или старые объявления.

5. Нажав на товар, получится более подробно ознакомиться с его техническими характеристиками, годом изготовления и примечаниями, оставленными продавцом, а также прочитать :

О стоимости доставки;

Условиях гарантии;

Способах оплаты.

6. Если покупатель нашел требуемую деталь, он может внести ее в избранное или позвонить продавцу по указанному номеру телефона, чтобы обговорить условия доставки и уточнить интересующие нюансы.

Почему выбирают CARRO.by?

Хотя CARRO.by – молодой проект, он стремительно набирает популярность среди автовладельцев нашей страны. Пользователи сайта при поиске б/у запчастей получают массу преимуществ, главные из которых:

Удобство. У платформы интуитивно-понятный интерфейс. Поэтому на поиск нужных деталей уйдет всего несколько минут. Кроме того, пользователи могут установить приложение от CARRO.by на смартфон. Оно позволяет искать запчасти и добавлять их в заметки, если отсутствует доступ к компьютеру. Удобно, что в приложении сохраняются все звонки. Получить доступ к журналу легко даже без подключения к интернету.

Широкий ассортимент. На сайте представлено более 3 миллионов запчастей от проверенных авторазборок Беларуси, каталог регулярно обновляется. Поэтому водители всегда найдут нужные детали для замены.

Безопасность. Чтобы поместить объявление на сайте, продавцы должны пройти регистрацию, поэтому покупатели могут быть уверены в том, что получат заказанные детали в соответствии с установленными сроками. Перейдя на страницу авторазборки, пользователи подробнее узнают о ней и ознакомятся с отзывами других автовладельцев.

Приемлемые цены. Агрегатор предоставляет доступ к выгодным предложениям. Поэтому покупатели смогут приобрести необходимые запчасти, которые отличаются высоким качеством, доступной стоимостью и минимальной ценой доставки. При этом на многие товары распространяются скидки, благодаря которым получится значительно сэкономить.

Обратная связь. Если у пользователя возникли проблемы при работе с сервисом или он хочет задать вопросы по поводу наличия запчастей и их покупки, менеджеры CARRO.by всегда готовы помочь. Чтобы связаться со специалистом, можно воспользоваться онлайн-чатом, позвонить по телефону, написать письмо на электронную почту компании или отправить запрос через форму обратной связи.

При этом CARRO.by – сервис, бесплатный для покупателей. Автовладельцы могут беспрепятственно получить доступ к продукции от крупнейших авторазборок страны в одном месте.

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