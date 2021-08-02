2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Август только начался, но уже ознаменовался выходом активного южного циклона, который принес в западные области Беларуси интенсивные дожди. Сегодня в течение дня центр циклона будет смещаться через северо-запад нашей страны на Псковскую область России, поэтому на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами, по северо-западу в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Во многих районах республики прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - рассказали в Белгидромете.

В предстоящие сутки фронтальные разделы покинут территорию Беларуси и погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса.

Во вторник, 3 августа, местами по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется западный порывистый, ночью местами в северных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем будет от плюс 20 по северу до 26 градусов тепла по югу страны.

В среду, 4 августа, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер ожидается неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 8-13. Днем воздух прогреется от 20 до 27 градусов.

В четверг, 5 августа, местами по республике пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 11-17. Днем будет 20-27 градусов тепла.

В пятницу, 6 августа, через территорию Беларуси будет смещаться очередная система активных атмосферных фронтов. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются сильные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 по северу до 18 градусов тепла по юго-востоку страны. Днем будет плюс 18-25, по юго-востоку плюс 26-28 градусов.

По прогнозам синоптиков, в выходные сохранится умеренно теплая неустойчивая погода.

В целом первая декада августа прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы.-0-