10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Текущая неделя в Беларуси характеризуется теплой неустойчивой погодой с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Каждый день идут грозовые дожди, но дожди, как и положено при летней конвекции, настолько локальные, что где-то за прошедшие дни не выпало ни капли, а где-то сумма осадков уже приближается к половине месячной нормы. В отдельных районах дожди сопровождаются градом. Максимальный его размер на этой неделе - 18 мм - зафиксирован 9 июня на метеостанции Мозырь. Не обходится и без шквалистого усиления ветра", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 11 июня, в республике сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью местами, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16. Днем будет 21-27 градусов тепла.

В субботу, 12 июня, ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому будет преимущественно без осадков, днем под влиянием неустойчивой воздушной массы и атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 10-15. Днем будет 22-28 градусов тепла.

В воскресенье, 13 июня, сохранится влияние атмосферного фронта, вслед за которым на территорию нашей страны начнет поступать неустойчивая прохладная воздушная масса со Скандинавии. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем будет 18-24 градуса тепла.

В понедельник, 14 июня, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса. Ночью местами, днем преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 7-14. Днем будет 17-24 градуса тепла.

Во вторник, 15 июня, ночью погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ночью по юго-востоку, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 7-14. Днем будет 18-25 градусов тепла.

В среду, 16 июня, погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 7-14, днем - 18-25 градусов тепла.-0-

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