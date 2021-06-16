Теплая погода и достаток влаги способствуют формированию колоса озимых - Белгидромет

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода и достаток влаги способствуют формированию колоса озимых зерновых, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Теплая погода и на большей части территории страны достаток почвенной влаги способствуют формированию колоса озимых зерновых культур. Повсеместно на посевах ржи и тритикале наблюдается цветение. Озимая пшеница заколосилась, во многих районах у нее также началось цветение. Плотность продуктивного стеблестоя на большинстве наблюдательных участков, особенно озимой ржи и тритикале, в этом году уступает прошлогодней", - рассказали в Белгидромете.

По словам агрометеорологов, в ближайшее время преимущественно без осадков погода обусловит уменьшение запасов влаги в почве, вместе с тем она будет благоприятна для цветения озимых.-0-