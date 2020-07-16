16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера днем в восточных районах Беларуси наблюдалась почти осенняя погода: при порывистом ветре было пасмурно, шел дождь, температура была всего 13-15 градусов выше нуля. Атмосферный фронт, принесший такие погодные условия, уже покинул нашу территорию, но прохладный воздух остался. Прошедшей ночью температура воздуха по стране в основном была 9-13 градусов тепла, местами воздух охлаждался до плюс 6-8. В целом температурный фон за прошедшие сутки оказался на 1-6 градусов ниже климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 17 июля, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западу Беларуси скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, а днем и в отдельных районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.

"В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Лишь в юго-западных районах, а днем 19 июля и по крайнему северо-востоку страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс", - отметили в Белгидромете. В субботу, 18 июля, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 16. Днем будет 22-28 градусов тепла.

В воскресенье, 19 июля, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской и Витебской областей пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 16. Днем будет 23-29 градусов тепла.

В начале следующей недели погоду в Беларуси обусловит неустойчивая теплая воздушная масса южных широт. В понедельник, 20 июля, ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов тепла.

"Во вторник, 21 июля, еще будет тепло, а со среды, 22 июля, снова похолодает", - прогнозируют синоптики.-0-

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