Теплая погода на этой неделе поспособствует развитию кукурузы и овощей - Белгидромет

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода на этой неделе поспособствует развитию кукурузы и овощей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологические условия на предстоящей неделе позволят поддерживать хорошие темпы уборочных работ. Достаточная обеспеченность влагой на большей части территории страны на фоне теплой погоды будет способствовать росту и развитию корнеплодов, кукурузы и овощей", - сказали в Белгидромете.

Дожди, которые прошли в последней декаде июля, поддерживали достаточные запасы влаги в почве на большей части территории Беларуси. Во многих районах юго-западной части страны осадков выпало не более трети декадной нормы, потому здесь влагозапасы снизились.

В ряде районов Гродненской, Брестской и Гомельской областей, а также на крайнем юго-западе Витебской области содержание полезной влаги в почве под сельскохозяйственными культурами оказалось низким. Дожди в конце июля местами пополнили влагозапасы в этих районах.-0-

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