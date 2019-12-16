Теплая погода ожидается на этой неделе в Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая преимущественно без осадков погода ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды, ожидается теплая преимущественно без осадков погода, лишь в конце недели атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят пасмурную с осадками погоду", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 17 декабря, погодные условия будут определять теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы, по северу страны скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно по северной половине Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до плюс 4 градусов тепла, днем - 3-9 градуса выше нуля.

В среду, 18 декабря, погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Днем в отдельных районах Витебской области ожидается порывистый ветер. Ночью прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов, днем - 3-10 градусов со знаком плюс.

В четверг, 19 декабря, ожидается преимущественно без осадков. Местами слабый туман. Ночью и утром в отдельных районах Витебской области сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 1-6 градусов выше нуля.

В пятницу, 20 декабря, будет в основном без осадков, только днем местами по западу страны прогнозируются небольшие кратковременные дождь и мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 4 градусов по юго-западу республики. Днем будет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в юго-западных районах страны - до 7 градусов со знаком плюс.

В субботу, 21 декабря, в отдельных районах республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), будут слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью ожидается от минус 4 градусов до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. В юго-западных районах страны ночью 3-5 градусов тепла, днем - плюс 6-7 градусов.

В воскресенье, 22 декабря, фронтальные разделы обусловят на большей части территории Беларуси кратковременные осадки (в основном дождь), слабые туман и гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов тепла, днем будет 2-8 градусов выше нуля.-0-

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