Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные в Беларуси будет тепло, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

6 сентября погодные условия на территории нашей страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы скажется влияние малоактивного фронтального раздела, который в основном будет выражен в облачности. Поэтому ожидается ночью малооблачно и без осадков. Днем будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ночью будет южный с переходом на северо-западный слабый ветер, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12 тепла, местами воздух охладится до плюс 4-6, днем - прогреется до 18-24 градусов.

В субботу погодные условия в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем в отдельных районах по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11, местами до 13, днем будет 17-23 тепла, по юго-востоку воздух прогреется до 25 градусов.

8 сентября, в воскресенье, скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы. По востоку страны погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью в западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-15, днем - 16-23 градуса, по востоку - 24-27 тепла.

В начале следующей недели ситуация в атмосфере не изменится, потому 9 сентября в западных и центральных районах Беларуси местами сохранятся кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха составит ночью плюс 8-15, днем - плюс 18-25, по юго-востоку - до 27 градусов тепла.-0-