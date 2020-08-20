20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атмосферный фронт, формировавший погодные условия в последние двое суток, к сожалению, принес благодатные дожди не во все регионы. По прежнему есть районы, где с начала августа ни разу не было осадков. В ближайшие сутки фронтальный раздел в основном проявит себя на востоке Беларуси, а на западные районы распространит свое влияние область повышенного атмосферного давления", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 21 августа, на большей части территории Могилевской, Гомельской и по востоку Минской и Витебской областей пройдут дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будут сгущаться туманы. Ветер прогнозируется переменных направлений, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 17-23 градуса тепла, а по юго-западу, где будет много солнца, воздух прогреется до плюс 24-29.

"В предстоящие выходные основным погодообразующим фактором станет антициклон. Лишь утром и днем в воскресенье в северо-западной части Беларуси скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы", - отметили в Белгидромете. В субботу, 22 августа, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, по западу - плюс 15-17. Днем будет 22-29 градусов тепла.

В воскресенье, 23 августа, ожидается переменная облачность, по северо-западу - постепенное увеличение и уплотнение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков, днем по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться слабые туманы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, по западу, где будет много облаков, - плюс 15-18. Днем будет 21-27 градусов тепла, местами - до плюс 29.

По предварительным прогнозам синоптиков, в начале следующей недели погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В понедельник и вторник, 24-25 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля, днем - 19-26 градусов тепла.

В середине следующей недели будет умеренно тепло, дождей станет меньше.-0-

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