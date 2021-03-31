Теплая погода поспособствовала просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы - Белгидромет

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода поспособствовала просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Теплая погода поспособствовала просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы. На большей части территории Брестской и Гомельской областей на легких почвах верхний слой достиг умеренно влажного состояния", - рассказали в Белгидромете.

В Гродненской и Минской областях на большинстве наблюдательных участков верхний слой почвы еще переувлажнен. Сильное и избыточное увлажнение почвы сохраняется на всей территории Витебской и Могилевской областей.-0-