Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Беларуси на этой неделе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода с небольшими осадками и слабым туманом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе будет преобладать антициклональный характер погоды. Осадков будет немного, пройдут они лишь в отдельных районах страны. В начале недели еще сохранится теплая погода, а в середине недели при поступлении более холодного воздуха с территории Скандинавии температурный фон начнет понижаться", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 9 апреля, под влиянием атмосферного фронта ночью и утром местами, днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью в основном составит 2-8 градусов выше нуля, при прояснениях - около нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 16-18.

В среду, 10 апреля, под влиянием периферии скандинавского антициклона будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью по стране в основном составит от минус 5 до плюс 2, днем - 6-13 градусов выше нуля. По юго-востоку будет теплее: ночью - 3-8 градусов тепла, днем - плюс 14-15.

В четверг, 11 апреля, в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, при прояснениях понизится до 5 градусов мороза. Днем будет 6-13 градусов тепла, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 14-15.

В пятницу, 12 апреля, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, при прояснениях воздух охладится до 5 градусов мороза. Днем будет 6-13 градусов тепла.-0-

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