1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода сохранится в Беларуси 2 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по западу республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, по западу до 17 градусов выше нуля. В середине дня ожидается 23-29 градусов тепла, по юго-западу в отдельных районах температура достигнет плюс 30-31 градуса.
В связи с установившейся теплой и сухой погодой в южных районах республики ожидается высокая пожароопасность, поэтому синоптики призывают быть осторожными с огнем.-0-