Дожди и до +15°С будет в Беларуси 4 марта

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По юго-востоку Беларуси 4 марта прогнозируют до 15 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 выше нуля. Днем будет 6-12, по юго-востоку до 13-15 градусов тепла.-0-

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