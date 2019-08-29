29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода сохранится в Беларуси 30 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-западной половине, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов тепла, по востоку - 7-12 градусов выше нуля. Днем ожидается плюс 21-27 градусов, по западу - 28-31 градусов тепла.-0-