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19 декабря 2019, 12:45

Теплая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, но с субботы пойдут дожди

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода в Беларуси сохранится еще как минимум до начала следующей недели, однако в выходные начнутся дожди. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики констатируют: декабрь в этом году щедр на тепло. "Самым теплым днем на этой неделе выдалась среда, когда практически на всей территории страны, в том числе во всех областных центрах, были обновлены температурные рекорды дня. И виной тому атлантические циклоны, которые, смещаясь по северу Европы, продолжают поставлять очень теплый и влажный воздух. В ближайшие дни сохранится теплая погода, но в воскресенье атмосферные фронты принесут дожди", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 20 декабря, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов до 1 градуса тепла, днем ожидается 1-6 градусов тепла. По юго-западу страны ночью будет плюс 2-4 градуса, днем - 7-10 градусов тепла.

В субботу, 21 декабря, скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юга Европы. Местами пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром по северо-востоку слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 5 градусов, днем будет плюс 2-8 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В воскресенье, 22 декабря, погоду в стране обусловит атмосферный фронт, перемещающийся с юго-запада Европы. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ночью ожидается от нуля до плюс 7 градусов, днем - 3-10 градусов тепла.

В понедельник, 23 декабря, на большей части территории страны также пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем - плюс 4-10 градусов.

Во вторник, 24 декабря, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться через страны Балтии. На большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью будет плюс 2-7 градусов, днем - 3-9 градусов тепла.-0-

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