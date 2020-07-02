2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода сохранится в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 3 июля, погодные условия будет определять малоподвижный атмосферный фронт, юго-восточные районы страны останутся в теплой воздушной массе южных широт. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по юго-восточной половине в отдельных районах - сильные дожди, град. Ночью местами, утром и днем во многих районах прогремят грозы. Утром будет слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - 20-26 градусов, по юго-востоку - плюс 27-31 градус.

В субботу, 4 июля, на большей части территории Беларуси погоду будет определять активная фронтальная система. Днем западная часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. В юго-восточных районах местами ожидаются грозы, ночью сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью будет от 12 градусов тепла по северо-западу до плюс 20 градусов по юго-востоку страны, днем - 21-27 градусов тепла.

В воскресенье, 5 июля, погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку ночью сохранится влияние атмосферного фронта, а днем северо-западные районы окажутся под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем в северо-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 18, днем - 23-29 градусов.

В начале следующей недели атмосферное давление подрастет, и короткие летние дожди ожидаются только местами. Температура воздуха в понедельник, 6 июля, ночью составит 12-18 градусов тепла, днем - 25-31 градус. По северо-западу будет прохладнее - плюс 22-24 градуса.-0-

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