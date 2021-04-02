Теплая погода в конце марта поспособствовала активному прогреванию почвы - Белгидромет

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень теплая погода, наблюдавшаяся в последних числах марта, способствовала активному просыханию и прогреванию почвы, возобновлению вегетации озимых культур. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Площади с умеренным увлажнением верхнего слоя почвы расширились не только в южной части страны, но и в западном и центральном регионах. В северо-восточной половине территории Беларуси верхний слой почвы оставался в основном сильно и избыточно увлажненным", - рассказали в Белгидромете.

У озимых культур возобновилась вегетация. В ближайшее время в связи с похолоданием вегетация озимых культур будет носить неактивный характер.-0-