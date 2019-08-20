Теплая погода в третьей декаде августа будет способствовать созреванию зерна кукурузы - Белгидромет

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода в третьей декаде августа будет способствовать созреванию зерна кукурузы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Недобор тепла с июля по вторую декаду августа замедлил развитие теплолюбивых культур, в частности кукурузы. За этот период на большей части территории Беларуси эффективных температур выше плюс 10 градусов накопилось меньше средних многолетних значений. В юго-западной части страны недобор тепла не столь значительный. Во второй половине текущей недели агрометеорологическая обстановка по мере прекращения дождей и просыхания почвы будет улучшаться. Преобладание теплой погоды в третьей декаде августа будет способствовать созреванию зерна кукурузы", - сказали в Белгидромете.

По последним данным наблюдений, на основных массивах кукурузы продолжается налив зерна при хорошей обеспеченности влагой. Местами по югу отмечено начало восковой спелости. Как отметили агрометеорологи, наступление молочно-восковой и восковой спелости зерна - оптимальные сроки для уборки кукурузы на силос. Средняя высота растений на большинстве наблюдательных участков колеблется от 1,5 м до 2,5 м. Согласно результатам визуальной оценки, состояние посевов хорошее, лишь на отдельных участках страны удовлетворительное.-0-

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