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Теплая сухая погода установится в Беларуси во второй половине недели

Общество 22.07.2019 | 12:48
Фото из архива
Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, с четверга установится теплая сухая погода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В начале недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, ожидается неустойчивая с дождями погода. В середине недели с ростом атмосферного давления погода начнет улучшаться, и до конца недели будет тепло, преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны местами не обойдется без кратковременных дождей", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 23 июля, под влиянием фронтальных разделов ночью по северо-восточной части, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы и сильные дожди. Ночью и утром по западу ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса.

В среду, 24 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 21-27.

В четверг, 25 июля, будет без существенных осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 22-29 градусов.

В пятницу, субботу и воскресенье, 26-28 июля, будет преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля, днем - плюс 23-29.-0-

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