Тепло поступает пока в 89% жилфонда Беларуси - Минжилкомхоз

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси полностью завершена подготовка жилфонда к отопительному осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. Пока в стране тепло поступает в 89% жилфонда: в отдельных районах еще недостаточно низкая среднесуточная температура. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Тимошкина отметила, что к раннему включению отопления все регионы и столица были готовы. "В этом году впервые три облисполкома приняли решение о завершении подготовительных работ до 1 сентября, - сказала представитель Министерства ЖКХ. - В прошлом году мы согласовали включение отопления 27 сентября, в этом немногим ранее - 23 сентября".

В настоящее время все теплоисточники и потребители тепловой энергии получили паспорта готовности. Подключение объектов социальной сферы согласовано всеми облисполкомами и Мингорисполкомом с 23 сентября, все объекты подключены.

"Решения о подключении жилфонда приняты Мингорисполкомом и всеми облисполкомами, кроме Гомельского. В Брестской области решение принято, но жилфонд еще не начали подключать, поскольку недостаточно похолодало. В Минской области не подключены два района - Дзержинский и Солигорский. По информации на 8.00 сегодня подключено 89% жилых домов, в том числе город Минск и Витебская область - 100%, Могилевская - 98%, Минская - 73%, Гродненская - 69%. Брестская и Гомельская еще не приступали", - отметила Светлана Тимошкина.

В полном объеме созданы запасы древесного топлива, выполнены профилактические работы на теплоисточниках (это более 3,5 тыс. котельных), подготовлены тепловые сети в ведении организаций ЖКХ - более 15 тыс. км. Полностью выполнены запланированные работы по ремонту стыков стеновых панелей, кровель, профилактическому ремонту систем отопления жилых домов.-0-