Терапевт: перед праздничным застольем лучше не голодать

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед праздничным застольем стоит придерживаться обычного режима питания и не голодать. Об этом терапевт 1-й категории Марина Кожедуб рассказала в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Перед праздничным застольем стоит придерживаться обычного режима и не голодать, так как пищеварительная система будет испытывать повышенную нагрузку. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Между приемами пищи, если планируется длительное застолье, принимайте побольше жидкости, так как идет нарушение водно-солевого баланса", - сказала Марина Кожедуб.

При переедании ни в коем случае не нужно ложиться, так как это еще больше замедлит пищеварение. По возможности рекомендуется заняться активным отдыхом.

Специалист добавила, что после праздничного застолья желательно все приготовленные блюда поставить в холодильник, чтобы избежать отравления. Свежие овощи следует хранить в холодильнике в отдельных контейнерах. Стоит с осторожностью употреблять блюда с майонезом, в особенности салаты, которые с такой заправкой могут храниться не более 12 ч.

"Не следует употреблять спиртные напитки в большом количестве. Желательно, чтобы это был один вид: не сладкий и не газированный. Спиртные напитки растормаживают центр голода и усиливают аппетит. Это тоже влияет на нагрузку организма", - добавила Марина Кожедуб.

В свою очередь нутрициолог Екатерина Никитина советует не сочетать углеводы с белковой пищей. "Такой распространенный прием пищи, как картошка с мясом, очень сильно отягощает пищеварение и создает тяжесть в желудке. Любой гарнир из овощей прекрасно подойдет в сочетании с мясной продукцией или с той же самой рыбой. Отдайте предпочтение рыбе на новогоднем столе", - отметила она.-0-