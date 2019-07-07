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Терминал такси планируется разместить на территории Национального аэропорта Минск

Общество 07.07.2019 | 13:12
Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион по продаже права заключения договора аренды площадки на территории Национального аэропорта Минск под размещение терминала такси пройдет 24 июля. Такая информация размещена на сайте Минского городского центра недвижимости, сообщает БЕЛТА.

Терминал займет две площадки у аэропорта общей площадью более 2,3 тыс. кв.м. Договор аренды заключается на один год.

Победитель аукциона обязан соответствовать установленным законодательством требованиям для диспетчера такси. Он должен обеспечить функционирование объекта исключительно по целевому назначению и заключать договоры на использование терминала с перевозчиками на условиях технологии РУП "Национальный аэропорт Минск".

Также арендатор обязан обеспечить общедоступность информации о правилах оказания услуг терминалом такси, в том числе о тарифах. Таксисты же должны придерживаться делового стиля одежды.

Кроме этого, победителю аукциона предстоит за счет собственных средств и без последующей компенсации затрат разработать, согласовать и утвердить проект на снабжение объекта электроэнергией. Арендатор должен будет обеспечивать выполнение технологии терминала такси, составленной РУП "Национальный аэропорт Минск". Ее нарушение будет дополнительным основанием для расторжения договора.

Сейчас Национальный аэропорт Минск предлагает пассажирам воспользоваться услугами официального перевозчика такси. Заказать услугу можно на первом этаже в туристических павильонах в 3-4 и 5-6 секторах, онлайн на сайте аэропорта, по телефонам диспетчерской службы или по электронной почте. При этом предварительное бронирование рейса из Минска в аэропорт осуществляется не менее чем за три часа до начала поездки.-0-

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Теги
аукцион, аэропорт, недвижимость, транспорт, услуги
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